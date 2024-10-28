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29 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu

28 Ekim 2024, Pazartesi 23:00
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.

45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

54. dakikada Masuaku'nun pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra topukla meşin yuvarlağı Joao Mario'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top yandan kornere gitti.

67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Duran top savunmasında daha güçlü olmalıydık

Hollandalı çalıştırıcı, RAMS Park'ta yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Derbide istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Van Bronckhorst, "Normale göre daha fazla reaksiyon verdik. Zor bir maç olacağını biliyordum. İyi oynadık. Domine ettik. Çok faul oldu. Her şeye müsaade edildi. Galatasaray'ın bu kadar çok fazla faul yapmasını anlamıyorum. Herkes gördü. Daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü Kasımpaşa maçında takımın başında olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabaka için belirledikleri oyun planının iyi işlediğini aktaran Hollandalı teknik adam, "İyi oynadık ve fırsatlar oluşturduk. Rakibimiz baskı yapamadı. Maçı kazanacak fırsatları bulduk. Futbol oynamak isteyen takım bizdik. Rakibimiz bizi faullerle durdurabildi." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın attığı 2 golün de duran top sonucunda olduğunun hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Özellikle ikinci gol çok kolay oldu. Duran toplarda yeterince güçlü değildik. Sağlam duramadık. Duran top savunmasında daha güçlü olmalıydık. Duran toptan 2 gol yememeliydik." diye konuştu.

Van Bronckhorst, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

AA

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