Dünya Kupası 'Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek. Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak. 8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak. Elemelerde 8. haftanın programı şöyle: Yarın: E Grubu: Belarus-Çekya Estonya-Galler G Grubu: Letonya-Türkiye Hollanda-Cebelitarık Norveç-Karadağ H Grubu: Hırvatistan-Slovakya Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00) Slovenya-Rusya J Grubu: İzlanda-Lihtenştayn Kuzey Makedonya-Almanya Romanya-Ermenistan 12 Ekim Salı: A Grubu: Portekiz-Lüksemburg Sırbistan-Azerbaycan B Grubu: Kosova-Gürcistan İsveç-Yunanistan C Grubu: Bulgaristan-Kuzey İrlanda Litvanya-İsviçre D Grubu: Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00) Ukrayna-Bosna Hersek F Grubu: Danimarka-Avusturya Faroe Adaları-İskoçya İsrail-Moldova I Grubu: Arnavutluk-Polonya İngiltere-Macaristan San Marino-Andorra AA

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