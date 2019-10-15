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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Emre Akbaba çalışmalara başladı

15 Ekim 2019, Salı 18:45
Galatasaray'da geçen sezon ayağı kırılan Emre Akbaba, yaklaşık 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezonun 32. haftasında mayıs ayında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ayağı kırılan Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladığı bildirildi.

Ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Mario Lemina'nın kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun da fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştığı aktarıldı.

AA

Etiketler: Emre Akbaba, çalışma, Galatasaray
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