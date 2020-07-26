"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Emre: Çok hatalar yaptım

26 Temmuz 2020, Pazar 17:30
ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA FUTBOLCULUK HAYATINA NOKTA KOYAN FENERBAHÇE TAKIM KAPTANI EMRE BELÖZOĞLU, “HİÇ KİMSEYE İSTEYEREK KÖTÜLÜK YAPMADIM, YAPMAYACAĞIM DA. HERKES HAKKINI HELÂL ETSİN” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle ilgili bir iki gün içinde açıklama yapacağını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Belezoğlu, "Duygusal konuşmaları yapmamayı tercih edeceğimi söylemiştim. Bir iki güne kadar bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacağım. Maç bitince içeri gittim ve annemi aradım. İlk önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem, Allah'a hamdolsun bana kat kat fazlasını nasip etti. Doğrularımla ve yanlışlarımla 24 seneye yakın profesyonel olarak futbol oynadım" dedi.

Hem sevgiyi, hem de nefreti fazlasıyla aldım

Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdiğini aktaran Emre Belözoğlu, "Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attık. Orada ve ardından Avrupa'da güzel günlerim geçti. Geldim, Medipol Başakşehir evim gibi karşıladı. Hayatımın en mutlu dönemleri Fenerbahçe'de geçti. Futboldan kopmayacağım, belki profesyonel futbolculuktan kopacağım. Herkes hakkını helal etsin. Ben elimden geldiğince futbola hizmet ettim. Bunun karşılığını hem sevgi hem de nefret olarak fazlasıyla aldım." ifadelerini kullandı.

ÖMER FARUK’UN BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUM

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geleceğini aktararak, "En büyük hayalim, Fenerbahçe altyapısından birçok oyuncunun bu sahada taraftarlarla buluşması. Ömer Faruk Beyaz'ın çok başarılı olmasını istiyorum. Diğer genç arkadaşlarımızdan da çok şey bekliyoruz. Ben gençlerimize çok güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu. Futbol hayatında hatalar da yaptığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Keşke dediğim çok şey yaşadım. İnsanım ve çok hata yaptım. Kalbimi benden daha iyi bilen Allah'tır. Hiç kimseye isteyerek kötülük yapmadım, yapmayacağım da." şeklinde görüş belirtti.

GOL ATARAK FUTBOLA VEDA ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek, sezonu 53 puanla 7. sırada noktaladı. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, bu sezon 3. golünü kaydetti. 39 yaşındaki yıldız isim, Çaykur Rizespor karşısında 39. dakikada kendi hazırladığı pozisyonda kazanılan penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi. Karşılaşma öncesi ligde 2 golü bulunan Emre, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.Emre oyundan çıkarken kaptanlık bandını genç oyuncu Ömer Faruk’un koluna taktı. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, teknik heyet ve takım arkadaşları tecrübeli ismi saha kenarına gelirken alkışladı.Bu arada Emre, penaltıdan attığı golden sonra sevincini secdeye kapanarak yaşadı.

AA

Okunma Sayısı: 436
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YKS sonuçları ürkütücü

    Yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira

    Koca: Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var

    Malezyalı kuruluş WADAH'tan Türkiye'ye Ayasofya Camii tebriği

    Belarus Cumhurbaşkanı: Koronavirüsü semptom göstermeden atlattım

    DSÖ uyardı: Kovid-19 mevsimsel değil

    İran ve Ukrayna düşürülen uçak için tazminat görüşmelerine başlayacak

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 860 bini geçti

    Dışişleri’nden ABD’ye tepki

    Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

    Lübnan Başbakanı İsrail sınırında yaşanan olaylar hakkında konuştu

    'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum'

    Kim Jong-un: Nükleer silahlar güvenlik garantimiz

    İspanya'da pandemi nedeniyle 1 milyon istihdam kaybı

    DSÖ'den Covid-19 açıklaması

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 16 milyon 653 bini aştı

    Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlere kulak verelim

    Gerçekler sansürlenemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yan yanayız, bir aradayız”dan üç yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Adalet mi, hilâfet mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Tevriye günü zikir ve duâları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    YKS sonuçları ürkütücü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Cevher İLHAN

    Demokratik açılım
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya için destek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.