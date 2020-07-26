Emre: Çok hatalar yaptım

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA FUTBOLCULUK HAYATINA NOKTA KOYAN FENERBAHÇE TAKIM KAPTANI EMRE BELÖZOĞLU, “HİÇ KİMSEYE İSTEYEREK KÖTÜLÜK YAPMADIM, YAPMAYACAĞIM DA. HERKES HAKKINI HELÂL ETSİN” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle ilgili bir iki gün içinde açıklama yapacağını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Belezoğlu, "Duygusal konuşmaları yapmamayı tercih edeceğimi söylemiştim. Bir iki güne kadar bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacağım. Maç bitince içeri gittim ve annemi aradım. İlk önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem, Allah'a hamdolsun bana kat kat fazlasını nasip etti. Doğrularımla ve yanlışlarımla 24 seneye yakın profesyonel olarak futbol oynadım" dedi.

Hem sevgiyi, hem de nefreti fazlasıyla aldım

Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdiğini aktaran Emre Belözoğlu, "Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attık. Orada ve ardından Avrupa'da güzel günlerim geçti. Geldim, Medipol Başakşehir evim gibi karşıladı. Hayatımın en mutlu dönemleri Fenerbahçe'de geçti. Futboldan kopmayacağım, belki profesyonel futbolculuktan kopacağım. Herkes hakkını helal etsin. Ben elimden geldiğince futbola hizmet ettim. Bunun karşılığını hem sevgi hem de nefret olarak fazlasıyla aldım." ifadelerini kullandı.

ÖMER FARUK’UN BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUM

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geleceğini aktararak, "En büyük hayalim, Fenerbahçe altyapısından birçok oyuncunun bu sahada taraftarlarla buluşması. Ömer Faruk Beyaz'ın çok başarılı olmasını istiyorum. Diğer genç arkadaşlarımızdan da çok şey bekliyoruz. Ben gençlerimize çok güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu. Futbol hayatında hatalar da yaptığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Keşke dediğim çok şey yaşadım. İnsanım ve çok hata yaptım. Kalbimi benden daha iyi bilen Allah'tır. Hiç kimseye isteyerek kötülük yapmadım, yapmayacağım da." şeklinde görüş belirtti.

GOL ATARAK FUTBOLA VEDA ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek, sezonu 53 puanla 7. sırada noktaladı. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, bu sezon 3. golünü kaydetti. 39 yaşındaki yıldız isim, Çaykur Rizespor karşısında 39. dakikada kendi hazırladığı pozisyonda kazanılan penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi. Karşılaşma öncesi ligde 2 golü bulunan Emre, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.Emre oyundan çıkarken kaptanlık bandını genç oyuncu Ömer Faruk’un koluna taktı. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, teknik heyet ve takım arkadaşları tecrübeli ismi saha kenarına gelirken alkışladı.Bu arada Emre, penaltıdan attığı golden sonra sevincini secdeye kapanarak yaşadı.