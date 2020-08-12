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12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Emre Kılınç Galatasaray'da

12 Ağustos 2020, Çarşamba 20:59
Galatasaray Kulübü, son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Emre Kılınç'a 2020-2021 futbol sezonunda 11 milyon 350 bin, 2021-2022 sezonunda 8 milyon, 2022-2023 sezonunda 8 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 9 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi. İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç, 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi. Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Emre'nin sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.

Mustafa Cengiz: Emre sadece bir transfer değil bir kişilik abidesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Emre Kılınç için Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte katıldı.

Cengiz, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi... 'Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray'a yapar mıyım?' dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir." şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Emre Kılınç'ın transferini bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz; sevgi parayla ölçülmez." ifadesini kullanırken, bir diğer başkan yardımcısı Kaan Kançal da "Önce karakter olarak çok iyi bir insanı Galatasaray camiasına kazandırdığımızı daha sonra da iyi bir futbolcu kazandırdığımızı düşünüyorum. Hepimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. 

"Galatasaray'ın futbolcusu olmak büyük bir onur ve gurur"

Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olduğu için büyük bir onur duyduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Başta başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 

Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur, tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun."

AA

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