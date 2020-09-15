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15 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

En fazla kazanan futbolcular belli oldu

15 Eylül 2020, Salı 11:00
İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolarla 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

AA

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