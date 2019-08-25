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25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Ersun Yanal devre arası takımı motive etti

25 Ağustos 2019, Pazar 15:37
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın devre arasında teknik direktör Yanal'ın oyuncularını yaptığı konuşmayla galibiyet için motive ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünden alınan bilgiye göre, teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir karşısında devre arasına 1-0 geride giren futbolcularını soyunma odasının kapısında tek tek karşıladı.

Futbolcularını ayrı ayrı motive ettiği aktarılan Yanal'ın, "Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil, sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum. Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın." dediği bildirildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 77. dakikada Vedat Muric ve 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

AA

Etiketler: Fenerbahçe, Ersun Yanal, motivasyon
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