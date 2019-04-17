Esenler'de 'mangal'a ilişkin halk oylaması sonuçlandı

İstanbul Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasında "evet" kararı çıktı.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasına gidildi.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, parkın girişine konulan sandıkta, geçen cumartesi gününden bu yana oylarını kullandı.

Bugün sona eren oylamaya, 3 bin 651 kişi katıldı. Oylama sonucunda, 2 bin 446 kişi "evet", bin 205 kişi "hayır" oyu verdi.

"Mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada, Esenler'deki Millet Bahçesi'nin İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

Bahçenin yaklaşık 240 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu, içerisinde meyve ve çocuk bahçelerinin, gençlik merkezlerinin, biyolojik havuzun ve yüzyıllık ağaçların bulunduğunu ifade eden Göksu, "Millet bahçesi, sadece Esenler'e hizmet vermesinin ötesinde özellikle bu civardaki bütün ilçelere hizmet veren bir millet bahçesi. Bahçenin içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evlerden ve parkın içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. 'Biz duman kokusu altında millet bahçesinde piknik yapmak istemiyoruz.' diyenler oldu. Bunun üzerine 'Biz kendimiz karar vermeyelim, bunun nihai kullanıcıları karar versin.' diyerek, bir çalışmaya girdik. Geçtiğimiz hafta buraya sandıkları koyduk." diye konuştu.