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19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Euroleague fikstürü açıklandı

19 Temmuz 2019, Cuma 17:38
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarının rakipleri, İspanyol kulüpleri olacak. Fenerbahçe Beko, ilk maçına Real Madrid deplasmanında çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki derbi heyecanı ise 13. haftada yaşanacak. İki takım, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise maçlar sona erecek. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.

AA

Etiketler: Euroleague, fikstür
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