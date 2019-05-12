Ergin Ataman,"Evimde olmayan tek kupa, Avrupa Ligi kupası. Bu yıl sadece iki maç uzaktayız. Taktik, teknik ve psikolojik olarak her şeyi bu hedefe ulaşmak için deneyeceğim" dedi.

AE Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sahip olmadığı tek kupanın THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası olduğunu ve onu kazanmak için her şeyi yapacağını söyledi.

THY Avrupa Ligi'nde takımını Dörtlü Final'e taşıyan başantrenör Ergin Ataman, organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Tükiye'de farklı takımlarla şampiyonluklar elde edip, uluslararası arenada Galatasaray'la ULEB Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş'la FIBA EuroChallenge Kupası'nı ve Siena'yla Saporta Kupası'nı kazandığını hatırlatan Ataman, "Evimde olmayan tek kupa, Avrupa Ligi kupası. Bu yıl sadece iki maç uzaktayız. Taktik, teknik ve psikolojik olarak her şeyi bu hedefe ulaşmak için deneyeceğim. Bu heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Takımı geçen sezonun ortasında aldığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, bu sezon başında 10 yeni oyuncuyla takımı yenilediklerini belirtti.

Dörtlü Final'e çıkmayı hak ettiklerini dile getiren Ataman, "Sezon başında hedefimiz tabii ki de Dörtlü Final'de oynamak değildi. Geçen yıldan kalan havayı değiştirmek istedik ve play-off'a ulaştık. Sezon başladıktan sonra takım çok iyi oynamaya başladı. Dörtlü Final'e çıkmak benim için bu yüzden sürpriz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile yapacakları maça değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe Beko'ya karşı oynamak bir açıdan kötü. Çünkü normal sezonu birinci sırada bitirdiler. Hem oyun olarak üst seviyedeler hem de antrenör kadrosunda mükemmel bir kaliteye sahipler. Ancak diğer taraftan bakarsanız, bize karşı kaybettikleri maç sayısı diğer Avrupa takımlarına kaybettiklerinden fazla. Bu sezon 6 maç oynadık ve 3'ünü biz kazandık."