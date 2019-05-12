"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

'Evimde olmayan tek kupa'

12 Mayıs 2019, Pazar 17:28
Ergin Ataman,"Evimde olmayan tek kupa, Avrupa Ligi kupası. Bu yıl sadece iki maç uzaktayız. Taktik, teknik ve psikolojik olarak her şeyi bu hedefe ulaşmak için deneyeceğim" dedi.

AE Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sahip olmadığı tek kupanın THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası olduğunu ve onu kazanmak için her şeyi yapacağını söyledi. 

THY Avrupa Ligi'nde takımını Dörtlü Final'e taşıyan başantrenör Ergin Ataman, organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Tükiye'de farklı takımlarla şampiyonluklar elde edip, uluslararası arenada Galatasaray'la ULEB Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş'la FIBA EuroChallenge Kupası'nı ve Siena'yla Saporta Kupası'nı kazandığını hatırlatan Ataman, "Evimde olmayan tek kupa, Avrupa Ligi kupası. Bu yıl sadece iki maç uzaktayız. Taktik, teknik ve psikolojik olarak her şeyi bu hedefe ulaşmak için deneyeceğim. Bu heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Takımı geçen sezonun ortasında aldığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, bu sezon başında 10 yeni oyuncuyla takımı yenilediklerini belirtti.

Dörtlü Final'e çıkmayı hak ettiklerini dile getiren Ataman, "Sezon başında hedefimiz tabii ki de Dörtlü Final'de oynamak değildi. Geçen yıldan kalan havayı değiştirmek istedik ve play-off'a ulaştık. Sezon başladıktan sonra takım çok iyi oynamaya başladı. Dörtlü Final'e çıkmak benim için bu yüzden sürpriz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile yapacakları maça değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe Beko'ya karşı oynamak bir açıdan kötü. Çünkü normal sezonu birinci sırada bitirdiler. Hem oyun olarak üst seviyedeler hem de antrenör kadrosunda mükemmel bir kaliteye sahipler. Ancak diğer taraftan bakarsanız, bize karşı kaybettikleri maç sayısı diğer Avrupa takımlarına kaybettiklerinden fazla. Bu sezon 6 maç oynadık ve 3'ünü biz kazandık."

AA

Etiketler: ergin ataman
Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Görevi istemedim ‘cezası var’ dediler

    Medya, sahibinin sesi oldu

    İran'dan ABD'ye: Hareket ederlerse başlarına ineriz

    TSK gözlem noktasının yakınında hareketli saatler!

    50 yıllık çalışma meyvelerini veriyor

    'Sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum'

    Bakan Varank'tan esnafa '28 Mayıs' hatırlatması: Mağdur olmayın!

    Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

    Şehit asker için tören düzenlendi
    📷

    Mimar Sinan'ın sanatının mesajı: 'Her şey Allah'a dönecek'
    📷

    ''Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger!''

    ABD'de 40'tan fazla eyalet harekete geçti!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işkence iddiaları' açıklaması

    'Mescid-i Aksa'nın hürmeti ihlal edildi ve ibadet özgürlüğüne darbe vuruldu'

    Londra'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı için yürüdüler...

    İsveç'te Müslüman ve Hristiyanlar iftar sofrasında bir araya geldi
    📷

    Karikatürler

    AB, demokrat bir Türkiye istiyor

    'Milletin gönlünü kaybedersek yenilmiş oluruz'

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Camiye siyaset sokulması işte böyle zarar verir!
    Cevher İLHAN

    “İptal”in akıbeti…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali ATAÇ

    Ayasofya’nın fetih günü kapalı olması meşrû değildir
    Adnan NACİR

    Tek zarf, tek pusula, tek bir şey, tek iptal…
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Manevî bir dahi: Hz. Muhammed (asm)
    Mustafa Göknur

    Hz. Süleyman'ın (as) adaleti
    Faruk ÇAKIR

    İki tarafın da menfaati
    Genel

    ABD'de 40'tan fazla eyalet harekete geçti!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.