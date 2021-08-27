F1 heyecanına Belçika ev sahipliği yapacak

Bir aylık aranın ardından devam edecek şampiyonanın 12. ayağı, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.

Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte başlayacak. Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Pilotlar klasmanı 1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan 2. Max Verstappen (Hollanda): 187 3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113 4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108 5. Sergio Perez (Meksika): 104 Takımlar klasmanı 1. Mercedes: 303 2. Red Bull: 291 3. Ferrari: 163 4. McLaren: 163 5. Alpine: 77 AA

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