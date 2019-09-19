Fenerbahçe, Alanyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştur. Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir. NTV

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