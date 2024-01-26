Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü. Sonuçlar Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1 Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0 Galatasaray-İstanbulspor: 3-1 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0 Puan durumu Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: Gelecek hafta programı Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle: 27 Ocak Cumartesi: 16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA) 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana) 28 Ocak Pazar: 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Olimpiyat) 16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül) 19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 29 Ocak Pazartesi: 17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 17.00 Mondihome Kayserispor-Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji) 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park) 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park) AA

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