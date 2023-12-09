Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

İlk Yarı 5. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Beşiktaş gerçekleştirdi. Sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi-Samuel'den sıyrılıp kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gedson Fernandes meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı. 8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası içinde müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 0-1. 21. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Djiku'nun geri pası vermek istediği sırada topu kapan Cenk Tosun, sağdan ceza sahasına girip Samet Akaydin'i çalımladı ancak yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Chamberlain, meşin yuvarlağı sağ köşeye göndererek skoru eşitledi: 1-1. 37. dakikada Onur Bulut'un savunmadan uzaklaştırmak istediği top Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 45+7. dakikada Szymanski'nin pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarı 46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada boşta kalan topa penaltı noktası üzerinden Fred vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 60. dakikada ceza sahası içinde Bailly'nin Szymanski'ye yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısının ardından hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. 65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crespo, İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu sağdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak Mert Günok topu kornere tokatladı. 70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can Kahveci kullandı. Ceza sahası içinde yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda müsait pozisyondaki Tadic topu ıska geçti, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dzeko, kale sahasına hareketlenen Szymanski'ye yerden gönderdi. Bu futbolcu kayarak vurmak istedi ancak meşin yuvarlağı ıska geçti. 75. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Szymanski, Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi. 90+1. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Szymanski'nin ceza sahası içinde yaptığı ortada Bailly'nin elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. Dönen topu Fred tamamladı ancak Mert bu pozisyonda da başarılıydı. 90+6. dakikada fark 2'ye çıktı. Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine plase bir vuruşla fileleri haval AA

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