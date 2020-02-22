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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fenerbahçe'de derbi öncesi 3 önemli eksik var

22 Şubat 2020, Cumartesi 13:07
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren  Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Önemli eksikler

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımını yalnız bırakacak. Bu karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues de derbiyi kaçıracak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Altay Bayındır ve Mauricio Isla ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de uzun bir süre sonra sahaya çıkması bekleniyor.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın derbide Hasan Ali'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Etiketler: Fenerbahçe, derbi, önemli eksik
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