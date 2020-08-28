Fenerbahçe'den hücuma takviye

Fenerbahçe Kulübü, Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Valencia, "Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak. Fenerbahçe'ye gelmem için çok sayıda mesaj atan taraftarlarımıza şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu. AA

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