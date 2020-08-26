Fenerbahçe'den savunmaya takviye

Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanya ekibi Las Palmas'tan transfer edilen 24 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerine ülkesinin Defensor Sporting takımında başlayan Mauricio Lemos, Rusya'nın Rubin Kazan, İtalya'nın Sassuolo ve İspanya'nın Las Palmas takımlarında forma giydi. Uruguay Milli Takımı'nda 2 kez görev yapan Mauricio Lemos, Las Palmas formasıyla geçen sezon çıktığı 27 maçta bir gole imza attı. AA

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