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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Fenerbahçe, Denizli'de moral buldu

20 Ekim 2019, Pazar 21:05
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.

4. dakikada Yukatel Denizlispor savunması, Tolga Ciğerci’nin sağ kanattan yaptığı ortada topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko ortasını ön direğe doğru yaptı. Fakat savunmada Isla, arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi.

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sacko, ceza yayının hemen dışındaki Murawski'ye pas verdi. Murawski'nin sol ayağıyla attığı şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta Isla'nın ortasında Muric'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci'nin şutunda, top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

***

Fenerbahçe'den Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları maçta ısınmak için sahaya üzerinde "Vatan size minnettar" yazılı tişörtle çıktı.

 

Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları karşılaşmada sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı.

Asker selamının bulunduğu futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı.

Denizlispor tribünlerinden de Mehmetçik'e destek

Yukatel Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu.

Tribünleri dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye bağırdı.

Takımlar seremoniye çıktığında ise tribünde, üzerinde "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı büyük bir pankart açıldı.

 

AA

Etiketler: süper lig, fenerbahçe, denizlispor
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