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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Fenerbahçe Erzurum'dan 3 puanla döndü

20 Mayıs 2019, Pazartesi 22:10
Süper Lig'in 33. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe karşılaşması Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı serbest atışta Emrah Başsan topa sert vurdu. Hiçbir oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra şutunu çekti. Top direğin üzerinden auta gitti.

23. dakikada Sunu'nun pasında Eduok, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Zajc'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Dirar, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde Soldado'nun dokunduğu topu, kaleci Sehic çizgi üzerinde önledi. 

34. dakikada Soldado'nun ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kontrol etti.

42. dakikada Jailson'un pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Isla'nın ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Soldado gelişine çok sert vurdu. Kale önünde takım arkadaşı Zajc'a çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

52. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Moses'ın soldan ortaladığı topa arka direkte Dirar gelişine ayağının üstüyle vurdu. Top auta çıktı.

55. dakikada Jailson'un ara pasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken top, Soldado'nun önünde kaldı. Ceza alanında Soldado, kaleci Sehic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. İlk anda pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrası kenarda pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Moses, meşin yuvarlağı sol köşeden filelere gönderdi: 0-1 

74. dakikada mavi-beyazlı ekip beraberliğe çok yaklaştı. Kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, top üst direğe çaparak oyun alanını terk etti.

76. dakikada ceza alanının önünde topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Isla, Dirar'ın pasıyla son çizgiye indi. Bu futbolcunun içeriye çevirdiği topa ön direkte Ayew dokundu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan Tolga Ünlü'nün ortaladığı top, savunmadan sekip arka taraftaki Lokman Gör'ün önüne düştü. Lokman'ın sol ayağıyla bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

88. dakikada Erzurumspor bu kez sol kanattan geldi. Leo'nun ortaladığı topa ön direkte Lokman Gör vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Emrah Başsan'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında kale önünde boş kalan Leo, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

90+3. dakikada Dirar'ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mehmet Ekici bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada, maç sırasında ve hakemin bitiş düdüğünün ardından ev sahibi ekip taraftarları sahaya pet şişe attı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, erzurumspor
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