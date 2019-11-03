"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Fenerbahçe İstanbul'a puansız dönüyor

03 Kasım 2019, Pazar 21:01
Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.

26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.

39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: fenerbahçe, kayserispor
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    FKÖ'den Guterres'e İsrail çağrısı: Hemen harekete geçin!

    ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    Hong Kong polisi AVM'yi bastı

    Fenerbahçe İstanbul'a puansız dönüyor

    Irak'taki karışıklık durdurulamıyor

    MSB'den Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

    Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nde ağır hasar oluştu

    MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

    Yayalara çarptı, denize atladı

    Krizler Filistin dâvâsını unutturamaz

    Hamaney açıkladı: ABD ile müzakere yasağı devam edecek

    ABD'de hükümetin borcu açıklandı

    BM, Arakanlı mülteciler konusunda Myanmar'ı uyardı

    Karamollaoğlu'ndan AKP eleştirisi

    İYİ Parti'li Koray Aydın'dan AKP'ye 'topal ördek' benzetmesi

    Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

    Hindistan'da hava kirliliği halkın sağlığını tehdit ediyor

    Norveçli çevreciler uyardı: F-35'ler karbondioksit salınımını artıracak

    Putin'in KGB'de çalıştığı döneme ait öz geçmişi yayımlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Perinçek’e risale
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hatibden muhatabına hutbeler
    Genel

    Temsilcilerimiz toplandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin Şahinoğlu

    Sebeplerin tesiri var mı?
    Feyzullah ERGÜN

    Kolesterol ile barışmak (2)
    Adnan NACİR

    Rant Boğaz’dan gelir...
    Genel

    Karamollaoğlu'ndan AKP eleştirisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.