Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu duyuruldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Başkan Ali Koç, toplantıya futbol takımındaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal ile geldi. Bu sırada üyeler, uzun süre İsmail Kartal'ı alkışladı ve lehine tezahüratta bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan yönetici Fethi Pekin, 761 katılımcının bulunduğunu ifade etti.

Olağan mali genel kurulda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliğiyle seçildi. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

31 Aralık itibarıyla borç 6 milyar 190 milyon lira

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilecik'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon lira olduğunu söyledi.

Vodina, toplam borcun ise 6 milyar 190 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Mehmet Vodina, 2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.