Fenerbahçe transfere doymuyor

Fenerbahçe, Filip Novak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Novak ile bir günde dördüncü transferini de duyurmuş oldu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi. Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. NTV

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