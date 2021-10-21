FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldik

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 41. sıradan 2 basamak yükselerek, 1460 puanla 39. sırada yer aldı.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü. UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon olması sonrasında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. EURO 2020 şampiyonu İtalya dördüncü, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı. En büyük çıkışı, 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Kasım'da açıklanacak. AA

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.