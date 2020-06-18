Finansal Fair Play kurallarında esneklik sağlanacak

UEFA, Kovid-19 salgını nedeniyle kulüplere Finansal Fair Play kuralları açısından esneklik sağlanacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yoluyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ikinci gününde kulüplerin salgın sebebiyle yaşayabileceği sorunları gidermek adına geçici önlemlerin hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kulüplerin bu yılki Finansal Fair Play değerlendirmelerinin bir sene ertelendiği, 2020 ve 2021'deki mali dönemlerin birlikte denetleneceği ifade edildi. Ulusal futbol federasyonlarının, yaz transfer dönemlerini en geç 5 Ekim'e kadar kapanacak şekilde ayarlamaları gerektiği ve Avrupa kupalarına grup aşamasında oyuncu bildirmek için son tarihin 6 Ekim olarak belirlendiği bildirildi. AA

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