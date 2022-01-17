Fransa Açık'a da katılamayabilir

Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, Fransa'nın yurt dışından gelen sporculara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmesi nedeniyle Fransa Açık'a katılamayabilir.

Fransız basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, spor müsabakalarına katılmak için yurtdışından Fransa'ya gelen sporculara Kovid-19 aşısı zorunluluğunun getirildiği belirtildi. Djokovic'in 22 Mayıs-5 Haziran'da başkent Paris'te düzenlenecek Fransa Açık'a katılamayabileceği kaydedildi. Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roxana Maracineanu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'te kabul edilen Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısının yürürlüğe girdiğinde statlar ve tiyatro salonları gibi kamuya açık alanlara girişlerde seyirciler, Fransız ve yabancı sporculardan Kovid-19 aşısının yapıldığını gösteren belgenin isteneceğini belirtti. İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (LREM) Ulusal Meclis'teki Grup Başkan Vekili Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, sporcular, sanatçılar ve diğer kişiler için Kovid-19 aşısı ile ilgili kuralın çiğnenemeyeceğini, kuralların herkes için geçerli olduğunu ifade ederek, "(Djokovic) seyirciler, topları toplayan kişilere, Roland Garros'u düzenleyenlere ve profesyonellere uygulanan kurala uymazsa oynayamaz." dedi. Paris'te 5-6 Şubat'ta Gram Slam Judo ve 5 Şubat-19 Mart'ta İngiltere, İskoç, Fransa, Galler, İrlanda ve İtalya'nın katılımıyla rugby turnuvaları düzenlenecek. Djokovic’in sınır dışı edilme sürecinde ne olmuştu? Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımış, Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı. Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuş, Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesi'nde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı Djokovic, ülkeden sınır dışı edilmeden önce yaptığı açıklamada "Bakanlığın vizemi iptal etmesinin ardından mahkemenin yaptığım itirazı reddetmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı. AA

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