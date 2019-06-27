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27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Futbol takımlarının yeni gözde kamp alanı

27 Haziran 2019, Perşembe 16:47
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 2800 rakımda 5 yıl önce kurulan ve dünyada iklim, ulaşım, konaklama açısından en elverişli yerlerden birinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sunduğu imkanlarla son yıllarda futbol takımlarının gözdesi oldu.

Kış aylarında kayak ve snowboard başta olmak üzere çok sayıda spor aktivitesinin yapıldığı ve her yıl bu dönemde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum'da 5 yıl önce hizmete giren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, kuruluşundan itibaren onlarca futbol takımına da ev sahipliği yaptı.

İklim koşullarının son derece elverişli olduğu kentte 2800 rakımda kurulan ve havalimanına 15, oteller bölgesi ve kent merkezine ise sadece 5 dakika mesafede bulunan kamp merkezi, şu ana kadar Türkiye'nin yanı sıra ülke dışındaki futbol takımlarının da en çok tercih ettiği kamp alanları arasında yer aldı.

Geçen yıl aralarında Kayserispor, Antalyaspor, Alanyaspor, Göztepe Çaykur Rizespor'un da bulunduğu 8 Süper Lig takımının da yer aldığı 60 civarında takıma kamp imkanı sunan tesiste 2019-2020 futbol sezonu öncesi de onlarca takım kamp rezervasyonu yaptırdı.

Önümüzdeki sezon öncesi Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Antalyaspor'un yanı sıra 1. ve 2. Lig ile TFF 3. Lig'den takımlar 4 Temmuz'tan itibaren kamplarını bu tesislerde gerçekleştirecek.

Yüksek rakımdaki nadir kamp merkezlerinden

Dünyada şehir merkezinde yer alan yüksek rakımdaki nadir kamp merkezlerden olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bu yönüyle de futbol kulüplerinin beğenisini topluyor.

Kamp merkezinin ormanlık alan ve otellerin adeta yanı başında olmasının yanı sıra yüksek rakımının futbolcular üzerindeki olumlu etkilerini de dikkate alan takımların futbolcuları, 2'si UEFA standartlarında olmak üzere 7'si ışıklandırılmış 11 sahada sabah akşam olmak üzere çift antrenman yaparak güç ve enerji depolayacak.

Bazı takımların ikinci etap kamp çalışmaları için de tercih ettiği tesislerin temmuz ve ağustos aylarındaki kamplar süresince tamamen dolması bekleniyor.

Bu nedenle söz konusu yüksek irtifa kamp merkezindeki tesis ve sahalarda görevlilerce iki ay önce başlanan ve hummalı şekilde sürdürülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Görevliler, saha bakımlarının yanı sıra çim düzenlemesi, ilaçlama ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Mustafa Denizli yeni takımıyla "Palandöken"de olacak

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala Kasımpaşa'daki görevinden ayrılarak İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör'ün başına geçen deneyimli teknik adan Mustafa Denizli, yeni takımıyla ilk kampını da Palandöken'de gerçekleştirecek.

Denizli, Traktör başındaki ilk kampına 8 Temmuz'da Erzurum'daki yüksek irtifa kamp merkezinde başlayacak. 

Futbol takımlarının rezervasyonları otelleri doldurdu

Yeni sezon öncesi futbol takımlarının kamp için tercih ettiği Erzurum'da, gelen rezervasyonlar sonrası Palandöken Dağı'nda bulunan oteller de doldu.

Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da 60'tan fazla futbol takımını Erzurum'da kampa beklediklerini belirtti. 

Antalyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Denizlispor, Altınordu, Hatayspor, Samsunspor ve birçok takımın kamp öncesi rezervasyonlarını yaptırdığını aktaran Akca, şöyle devam etti:

"Bu rezervasyonlar daha da devam edecek. Erzurum'un tesis altyapısı, ulaşımı, tesisleri ve gerekse otellerin yeni olması önemli avantaj. Erzurum, kayakta olduğu gibi futbolda da cazibe merkezi haline geldi. Kamp yapacak takımların sayısının artmasının şehir ekonomisine de katkısı var. Erzurum'da temmuz ve ağustos ayları oteller için ölü dönem. Dolayısıyla bu dönemi de kamplarla kapatmaya çalışıyoruz. Gelen takımlar inanılmaz mutlu. 3 yıldır aynı tarihte, aynı otelleri kullanan futbol takımları var. Bu da kalitemizin üst seviyede olduğunu gösteriyor."

Akca, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de sahalarda tüm altyapı hazırlıklarını tamamladığını sözlerine ekledi.

Palandöken kışın kayak yazın kamp imkanı sunuyor

Palandöken'de faaliyet gösteren Polat Renaissance Otel Genel Müdürü Bora Kanber de kışın kayak merkezi olan Palandöken'in yaz aylarında ise futbol takımlarının kamp merkezi olarak tercih ettiğini aktardı.

Bunun şehir ekonomisine olumlu yansıdığını dile getiren Kanber, "Futbol takımlarının kamp yapmak için Erzurum'a gelmesi, kentin ekonomisine büyük katkı veriyor. Yaz aylarında yaklaşık 2 aylık kamp döneminde oteller doluyor. Futbolcular antrenmanlarından arta kalan zamanlarda kentte alışveriş yapıp doğal güzellikleri ziyaret ediyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: palandöken
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