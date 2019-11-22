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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Futbolda haftanın maçları

22 Kasım 2019, Cuma 11:36
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir 

Yarın:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor 

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş 

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor 

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği 

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe 

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Giresunspor 

Yarın:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor 

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü

24 Kasım Pazar:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor 

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor 

19.00 Akhisarspor-Altay 

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Altınordu-Boluspor 

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor 

13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor

13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor 

24 Kasım Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor 

13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare 

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor

13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu 

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor 

13.30 Uşakspor-Bandırmaspor

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor 

13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor 

24 Kasım Pazar:

13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon 

13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe 

13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor 

13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler

13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor 

13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor 

TFF 3. Lig

1. Grup

24 Kasım Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor 

13.00 Yomraspor-Manisaspor 

13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK

13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor 

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor 

13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor 

13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor 

13.30 Çatalcaspor-Düzcespor 

13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca 

2. Grup

Yarın:

13.30 Fethiyespor-Erbaaspor 

13.30 Turgutluspor-Kozanspor

24 Kasım Pazar:

13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003 

13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor 

13.00 Cizrespor-Karşıyaka

13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor 

13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor

13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor 

3. Grup

Yarın:

13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ)

24 Kasım Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor 

13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959 

13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor

13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor 

13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa 

13.30 Osmaniyespor-Somaspor 

13.30 Gölcükspor-Muğlaspor 

AA

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