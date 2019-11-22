Futbolda haftanın maçları

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Bugün: 20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir Yarın: 15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor 17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş 24 Kasım Pazar: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor 16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği 16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 25 Kasım Pazartesi: 20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK TFF 1. Lig Bugün: 19.00 Adanaspor-Giresunspor Yarın: 14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor 16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 19.00 Bursaspor-Keçiörengücü 24 Kasım Pazar: 14.00 Hatayspor-İstanbulspor 16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor 16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor 19.00 Akhisarspor-Altay 25 Kasım Pazartesi: 19.00 Altınordu-Boluspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup Yarın: 13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor 13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor 13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor 24 Kasım Pazar: 12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor 13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare 13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor 13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu 13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor 13.30 Uşakspor-Bandırmaspor Beyaz Grup Yarın: 13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor 13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor 24 Kasım Pazar: 13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon 13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe 13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor 13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK 13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler 13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor 13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor TFF 3. Lig 1. Grup 24 Kasım Pazar: 13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor 13.00 Yomraspor-Manisaspor 13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK 13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor 13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor 13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor 13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor 13.30 Çatalcaspor-Düzcespor 13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca 2. Grup Yarın: 13.30 Fethiyespor-Erbaaspor 13.30 Turgutluspor-Kozanspor 24 Kasım Pazar: 13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003 13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor 13.00 Cizrespor-Karşıyaka 13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor 13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor 13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor 3. Grup Yarın: 13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ) 24 Kasım Pazar: 13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor 13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği 13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959 13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor 13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor 13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa 13.30 Osmaniyespor-Somaspor 13.30 Gölcükspor-Muğlaspor AA

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