Futbolda haftanın maçları

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir
Yarın:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Adanaspor-Giresunspor
Yarın:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor
19.00 Akhisarspor-Altay
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor
13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor
13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor
24 Kasım Pazar:
12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor
13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor
13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor
13.30 Uşakspor-Bandırmaspor
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor
13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor
24 Kasım Pazar:
13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon
13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe
13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor
13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler
13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor
13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor
TFF 3. Lig
1. Grup
24 Kasım Pazar:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor
13.00 Yomraspor-Manisaspor
13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK
13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor
13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor
13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor
13.30 Çatalcaspor-Düzcespor
13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca
2. Grup
Yarın:
13.30 Fethiyespor-Erbaaspor
13.30 Turgutluspor-Kozanspor
24 Kasım Pazar:
13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003
13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor
13.00 Cizrespor-Karşıyaka
13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor
13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor
13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor
3. Grup
Yarın:
13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ)
24 Kasım Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor
13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959
13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor
13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor
13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa
13.30 Osmaniyespor-Somaspor
13.30 Gölcükspor-Muğlaspor
AA