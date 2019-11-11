"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Futbolda milli mesai başladı

11 Kasım 2019, Pazartesi 23:42
A Milliler, EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda ve Andorra maçları öncesi ilk idmanını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutuldu.

İdman öncesi Şenol Güneş, futbolcular ile saha ortasında kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplatının ardından futbolcular ve teknik ekip, takım fotoğrafı çektirdi.

Ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Burak Yılmaz da fotoğraf çekiminin ardından salonda çalışmak için sahadan ayrıldı.

Kulüplerinde maçlarını dün oynayan Mert Günok, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Efecan Karaca, Sinan Bolat ve Uğurcan Çakır ise takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Ümit Milli Takım'dan kadroya dahil edilen Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır da idmanda yer aldı.

Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, üç takım halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam geçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

AA

Etiketler: milli takım
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu

    Fitne, aileleri de böldü

    Hüseyin Filiz’i rahmetle anıyoruz

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    Hükümet kurmak daha da zorlaştı: İspanya'da seçim sonuçları ne diyor?

    Merkel: Hiç kimse kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemeli

    Rus uzay üssü inşaatındaki büyük yolsuzluk ile ilgili açıklama

    'Geri adım atmamızı ummak beyhudedir'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretinde hangi konular gündeme gelecek?

    Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de yayınladı

    Boğaziçi imara açılacak mı?

    Sıra Murat Dağı’nda mı?

    Kaçak yapılara dijital takip geliyor

    81 ilde eş zamanlı fidan dikme heyecanı

    Hong Kong polisi gerçek mermi kullandı

    İB: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı

    13 Aralık'a kadar devam edecek: Hac ön kayıtları başladı

    ABD'den teröristlerle petrol devriyesi

    Yeni sistem huzur getirmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade, Kemalizm ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Acı itiraf
    Genel

    Fitne, aileleri de böldü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dindar Atatürkçü” ezikliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor
    Ahmet BATTAL

    Kemalince duyuş, duruş, görüş, gösteriş...
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında “Atatürkçülüğün ikamesi”-1
    Süleyman KÖSMENE

    Nasaraların saliplerini kim kıracak?
    Genel

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.