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Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

09 Şubat 2020, Pazar 22:00
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan uzun pasından savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahasında topu Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun son çizgiye indikten sonra yaptığı vuruşta ön direkte Meriah'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

22. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. 19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'nın kafasından seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

41. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mariano'nun sağdan uzun pasında ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Adem Büyük'ün savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta kaleci Fatih Öztürk'ün de müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golü verdi: 0-3.

50. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde, savunmadan seken topa ceza sahası dışında Haddadi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

62. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

68. dakikada Lemina'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ün ayağından seken topu Brecka kafayla çıkartarak gole izin vermedi. 

77. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Linnes'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.

90+2. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla topa buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ün yatarak müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı. 

Puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılı takım, lider Demir Grup Sivasspor ile olan farkını 3'e indirdi.

Adem Büyük gol sayısını 5'e çıkardı

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere gönderen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Ligde daha önce sezonun ilk yarısındaki Hes Kablo Kayserispor maçında bir gol atan Adem Büyük, ikinci devredeki İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Adem Büyük, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarında ise 2 gol attı.

VAR'la gelen goller

Galatasaray'ın karşılaşmada kazandığı penaltı ile attığı üçüncü golde hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.

Müsabakanın 19. dakikasında Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta top, savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi. Adem Büyük, 22. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında ise Mariano'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük, topu filelere gönderdi. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğuna karar verdi.

Sakatlanan Saracchi maça devam edemedi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, maçın hemen başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada adale sakatlığı geçiren Uruguaylı futbolcu, bir hafta aradan sonra forma giydiği Kasımpaşa maçının 3. dakikasında tekrar sakatlık geçirdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terkeden Saracchi'nin yerine 4. dakikada Martin Linnes oyuna dahil oldu.

Kasımpaşa'da kötü gidiş devam ediyor

Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Kasımpaşa'da kötü gidiş sürüyor.

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi.

Söz konusu maçların 9'unu kaybeden Kasımpaşa, birini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

Ligdeki son 6 maçında da galibiyet göremeyen lacivert-beyazlı takım, 21. hafta sonunda 16 puanda kaldı.

 

AA

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