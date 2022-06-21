Galatasaray'da Torrent dönemi sona erdi

Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmeleri feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Domenec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından geçen sezon ocak ayında takımın başına geçen İspanyol teknik adam, çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Torrent dönemi 5 ay sürdü

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in ardından 14 Ocak 2022'de göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, bu koltukta 5 ay kalabildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuna kulübün tarihine başarılarıyla damga vuran Fatih Terim yönetiminde girdi. İnişli çıkışlı performans ve yönetim ile arasındaki sorunlar nedeniyle tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

İlk etapta Terim'e yardımcı olarak getirilmesi planlanan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, 14 Ocak 2022'de teknik direktör olarak göreve başladı. Beklenen performansın sergilenememesi nedeniyle camiada tartışılan 59 yaşındaki teknik adam ile sarı-kırmızılı kulübün birlikteliği 5 ay 7 gün sürdü.

Ligin 21. haftası öncesinde göreve başlayan Torrent, 12. sırada aldığı Galatasaray'ı 13. sırada bıraktı. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 18 maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaptı.

Galatasaray'ın başında toplam 20 müsabakada yer alan Domenec Torrent, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Kulüp başkanı Burak Elmas'ın olaylı bir sürecin ardından görevden ayrılmasıyla yeni seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, beklentileri karşılayamayan İspanyol çalıştırıcı ile devam etmeyerek Torrent ve ekibinin sözleşmesini feshetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fatih Terim yönetiminde grubunu lider bitiren Galatasaray, Domenec Torrent döneminde tur geçemedi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda bu sezon E Grubu'nda mücadele eden Fatih Terim idaresindeki sarı-kırmızılılar, Fransa'nın Olimpik Marsilya, İtalya'nın Lazio ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının arasında namağlup lider şekilde doğrudan son 16 turuna kaldı.

Galatasaray, son 16 turunda eşleştiği İspanyol temsilcisi Barcelona karşısına Torrent idaresinde çıktı. Sarı-kırmızılılar, 0-0 ve 2-1'lik maçların ardından rakibine elendi.

Puan ortalamasında az farkla Terim'i geçti

Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında bu sezon puan ortalaması bakımından az bir farkla Fatih Terim'i geride bıraktı.

Galatasaray, bu sezon Fatih Terim'in başında olduğu 20 Süper Lig müsabakasında 27 puan topladı. Tecrübeli teknik adamın döneminde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 24 gol atarken aynı sayıda gol yedi.

Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, maç başına 1,35 puan ortalaması tutturdu.

Domenec Torrent idaresindeki sarı-kırmızılı takım ise ligde 18 maça çıktı. Ligde Torrent'in başında olduğu dönemde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet gören Galatasaray, söz konusu maçlarda 25 puan alarak karşılaşma başına 1,38 puan ortalaması yakaladı.

Torrent'in çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılılar, 27 kez fileleri havalandırırken kalesindeki 29 gole engel olamadı.

Terim'in görevden ayrıldığı 20. haftada 0 olan averaj, Torrent ile sezon tamamlandığında eksi 2'ye düştü.

Galatasaray'dan önceki kariyeri

Torrent, kariyerinin büyük bölümünde vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola ile çalışan İspanyol teknik adam, Haziran 2018'de ABD takımlarından New York City takımının başına geçti. Burada 60 resmi maçta görev alan Torrent, 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Torrent, Kasım 2019'da ABD temsilcisinden ayrılmasından sonra Temmuz 2020'de Brezilya'nın Flamengo takımının başına geçti. Burada da yaklaşık 3,5 ay çalışan 59 yaşındaki teknik direktör, 26 resmi karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.