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Galatasaray dev maça hazır

27 Eylül 2019, Cuma 21:18
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleri ve sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim'in takımına taktik çalıştırdığı kaydedildi.

Derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

AA

Etiketler: Galatasaray, derbi, hazırlık
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