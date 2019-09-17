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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Galatasaray Devler Ligi'nde Belçika deplasmanında

17 Eylül 2019, Salı 09:57
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. 

Gözler Falcao'nun üzerinde olacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne eski takımına karşı 

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

Belhanda sakat

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

Kamp kadrosu

Galatasaray'ın, Club Brugge ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, kadroda yer almadı.

Galatasaray kafilesi, öğle saatlerinde uçakla Belçika'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi, devler ligi
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