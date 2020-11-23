Galatasaray evinde Kayseri'yle yenişemedi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 4. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin gelişine yaptığı röveşatada top kaleci Lung'da kaldı. 6. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Lennon'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 10. dakikada Donk'un hava pasında savunmanın arkasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Lung gole izin vermedi. 11. dakikada Linnes'in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa sahip oldu. 15. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 19. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı önünde kullandığı serbest vuruşta, kale sahasında Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi. 21. dakikada Emre Kılıç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 39. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin sert şutunda, Lung topu üstten kornere gönderdi. 45+3. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, kale sahası çizgisi üzerinde Diagne'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lung ayağıyla topu uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarı 55. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Emre Akbaba'nın altı pas önüne gönderdiği topa Oğulcan Çağlayan ayak koydu. Meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı. 61. dakikada Linnes, Muğdat ile Kayserispor ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. 62. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Muğdat'a da önce ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kartını gösterdi. 63. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ve kaleci İsmail Çipe'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-0 71. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Donk kafa ile uzaklaştırmak istedi. Galatasaray ceza sahası önüne düşen topa Campanharo gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1. 81. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada Diagne kafayı vurdu. İsmail Çipe soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. AA

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