"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Halil Umut Meler'in

18 Kasım 2021, Perşembe 16:54
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

AA

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da insani kriz sürüyor: Evlerinden olan 4 ve 5 aile aynı çadırda ısınmaya çalışıyor

    Sağlık Bakanlığı 18 örnek olayla okullardaki Kovid-19 yol haritasını açıkladı

    'Dört gün ayrı kaldık, hiçbir şey yememiş'

    İsrail'in evlerinden çıkardığı 9 Filistinli aile çadırlarda kalıyor

    Naim Süleymanoğlu dualarla anıldı

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması kararı

    ABD'de korkunç uyuşturucu bilançosu!
    📷

    Enez Fatih Camisi yılın sonuna kadar hazır olur

    Pentagon'dan Türkiye açıklaması

    Nijer’in Mali sınırındaki saldırılarda 25 sivil öldü

    Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere insanlık dışı müdahale

    'Putin'in niyetini bilmiyoruz'

    İsrail iki devletli çözümü baltalıyor

    Ekonomi çakıldı, dolar ve altın uçtu

    'Türkiye'nin AN'nin bir parçası olmasını istiyoruz'

    Kemalizm, AKP eliyle ‘yeşil’ formatta sürüyor

    CB sistemi ülkeyi bu hale getirdi

    2030’a kadar 152 milyon kişi tütünü bırakabilir

    Türkiye'de son 24 saatte 23867 vaka ve 229 ölüm gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve AKP, CHP ve Millet İttifakı
    Mikail YAPRAK

    Neden korkalım ki...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Helal olsun helalleşebilene
    Genel

    Ekonomi çakıldı, dolar ve altın uçtu
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” bu mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu milletin torunlarına kılıç çekilmez!
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk neyimiz olur?
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede farkındalık (7)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.