Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Halil Umut Meler'in

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. AA

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