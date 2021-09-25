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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Galatasaray, Göztepe karşısında kötü gidişi durdurmak istiyor

25 Eylül 2021, Cumartesi 11:35
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Göztepe ile 59. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam edeb Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son 4 lig maçında galibiyet yok

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı.

Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.

Son 32 sezonun en kötü başlangıcı

Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.

Süper Lig'de 59. randevu

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 90-41 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 30. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 48, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 14 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 12'sini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

AA

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