Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi Hatay'da sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 19. maçında 3. beraberliğini yaşayarak puanını 51'e çıkardı.

Atakaş Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

İlk yarı

9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.

15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

İlk kez deplasmanda puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez deplasmanda puan kaybetti.

Bu maça kadar konuk olduğu 8 lig karşılaşmasını kazanan sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon dış saha ilk puan kaybını yaşadı.

"Cimbom", ayrıca bu sezon sahasında ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda puan kaybetmişti.

Deplasmandaki rekor galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi, Atakaş Hatayspor beraberliğiyle sona erdi.

Bundan önce dış sahadaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 deplasman maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da konuk olarak çıktığı ilk 8 maçı kazanarak 17 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Galatasaray, 17 maçla ligde deplasmanda üst üste en fazla maç kazanan takım rekoruna sahip.

Beş maçlık galibiyet serisi sonlandı

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında ikas Eyüpspor ile berabere kaldıktan sonra çıktığı 5 maçı kazanmıştı.

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisini son buldu.

24 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 24 maçta 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Kalesini gole kapatmakta zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 19 maçın 15'inde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, ligin geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 22 gol yedi.

Muslera, Bülent Korkmaz'ın maç sayısına ulaştı

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla ligde en fazla maça çıkan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti.

Uruguaylı file bekçisi, Atakaş Hatayspor karşısında 428. kez sarı-kırmızılı formayı giyerek Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz ile maç sayısını eşitledi.

Osimhen, 14. golüne ulaştı

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Victor Osimhen, bu sezon 14. kez topu ağlarla buluşturdu.

Sezon başında sürpriz şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol attı.

Süper Lig'de 14 karşılaşmada 11 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Ligde ilk kez Hatayspor'la berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez Atakaş Hatayspor'la berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Hatayspor ile oynadığı 9 maçın 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.

"Cimbom", Hatayspor'la bugün oynadığı 10. karşılaşmada ise sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Hatayspor'un kalecisi Bekaj, maça damga vurdu

Hatayspor'un Kosovalı file bekçisi Visar Bekaj, kurtarışlarıyla takımının puan almasında önemli rol oynadı.

Bekaj, 62. dakikada Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Dries Mertens'in vuruşunda topu kurtardı. 65. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda topu çelen Bekaj, 71. dakikada da Mertens'in ceza sahası içinden çektiği şutta gole izin vermedi.

Okan Buruk: Galibiyete ulaşamadığımız için üzgünüz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyete ulaşamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, her maçın zor olduğunu bilerek hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

İlk yarıda pas hızını iyi yapamadıklarını belirten Buruk, "Belki boşa geçirdiğimiz 45 dakika diyebilirim. Burada bir duran topta yediğimiz sürpriz gol, ilk yarıyı 1-0 geride bitirmemize neden oldu." dedi.

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda üstün bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirerek, "Çok iyi ikinci yarı oynadık aslında. Çok fazla pozisyon ürettik, gol attık, gol pozisyonlarına girdik ve çok net goller kaçırdık. Maçın sonunda baktığımızda kazanamadığımız bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı tabii ki çok üzgünüz. Hatayspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Oyun içerisinde daha iyisini yapabilirdik, yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.

İkinci yarıda çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremediklerini anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz kararlar sonrası özellikle maçın sonlarına doğru daha net pozisyona girebilirdik ama maalesef bu net pozisyonlara da giremedik, kötü tercihler yaptık. Özellikle ikinci yarı çok doğru şekilde mücadele ettik, doğru oyun oynadık ama atamadık. Bu anlamda da tabii ki üzgünüz. Avantajımız var. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık burada hata yaptık. Bu da büyük bir ders olarak kafamıza geçecek."

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ocak'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "4 gün sonra oynayacağımız Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi şekilde sahaya çıkıp birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Murat Şahin: Aldığımız 1 puan moral ve motivasyon açısından bizim için önemliydi

Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, aldıkları puanın moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu belirtti.

Murat Şahin, basın toplatısında yaptığı açıklamada, her karşılaşmada galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren Şahin, "Takımın maç boyunca mücadelesinden, isteğinden, arzusundan çok memnunum. Aldığımız 1 puan moral ve motivasyon açısından bizim için önemliydi." dedi.

Şahin, göreve geldikten sonraki 2 günde oyunculara etki etmeye çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın gücünü biliyorsunuz. Ligin en iyi takımlarından biri. Ancak bu şekilde puan alabilirsiniz. Onu da bugün başardık ama daha çok yolumuz var. Bu savaşın içerisinde olmak için daha çok mücadele etmemiz, eksiklerimizi daha çok gidermemiz lazım. Kasımpaşa maçı pazartesi, zamanımız var. O zamana kadar hem kendimizin hem de rakibin analizini yapıp bundan sonraki her maça 3 puan için çıkacağız. Bunu alacak gücü olduğunu bugün oyuncularım bana gösterdi."