Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan tüm maçları

Süper Lig'de lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda zorlu maçlara çıkacak.
Galatasaray ve Başakşehir'in Süper Lig'de geriye kalan maçlarının fikstürü şöyle...
29. Hafta Kayserispor
Başakşehir'in rakibi: Çaykur Rizespor
30. Hafta: Konyaspor (D)
Başakşehir'in rakibi: Göztepe
31. Hafta: Beşiktaş
Başakşehir'in rakibi: Sivasspor
32. Hafta: Rizespor (D)
Başakşehir'in rakibi: Ankaragücü
33. Başakşehir
34. Hafta: Sivasspor (D)
Başakşehir'in rakibi: Alanyaspor