Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan tüm maçları

Süper Lig'de lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda zorlu maçlara çıkacak.

Galatasaray ve Başakşehir'in Süper Lig'de geriye kalan maçlarının fikstürü şöyle... 29. Hafta Kayserispor Başakşehir'in rakibi: Çaykur Rizespor 30. Hafta: Konyaspor (D) Başakşehir'in rakibi: Göztepe 31. Hafta: Beşiktaş Başakşehir'in rakibi: Sivasspor 32. Hafta: Rizespor (D) Başakşehir'in rakibi: Ankaragücü 33. Başakşehir 34. Hafta: Sivasspor (D) Başakşehir'in rakibi: Alanyaspor

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