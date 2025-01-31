Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika ekibi Anderlecht oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.
Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
AA