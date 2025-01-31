Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika ekibi Anderlecht oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak. Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak. Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika) Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç) PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya) Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda) Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya) Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya) Porto (Portekiz)-Roma (İtalya) AA

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