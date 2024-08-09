Galatasaray zorlandı ama 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.

Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi. Baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.

Açılış maçlarındaki iyi performansı devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı.

Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor'a sahasında yine puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez konuk ettiği Hatayspor karşısında yine puan kaybı yaşamadı.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 5. maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole Atakaş Hatayspor 2 golle yanıt verdi.

"Kral" sezona golle başladı

Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı (25 gol) olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun ilk maçında fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin üst üste iki şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Icardi, Hatayspor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.

Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı.

Batshuayi, Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Süper Lig'de "üç büyükler"in formasını terleten ilk yabancı futbolcu oldu.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı santrfor, Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.

Michy Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Galibiyet "Üçlü"sü Batshuayi'den

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "Üçlü"sünü Batshuayi yaptırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı. Kale arkasına giden futbolculardan Batshuayi, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.

Belçikalı oyuncu, daha sonra aldığı büyük ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.

Sekiz saniyede 3 pozisyon kaçırdı

Sarı-kırmızılı ekip, sekiz saniye içinde girdiği 3 pozisyondan yararlanamadı.

Mücadelenin 48. dakikasında Hakim Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Davinson Sanchez'in vurduğu topu kaleci Erce Kardeşler güçlükle önledi. Topu önünde bulan Sanchez'in ikinci denemesinde meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Ceza sahasında sol çapraza açılan topu Barış Alper Yılmaz kale önüne gönderdi. Burada Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu topu yine Erce engelledi. Dönen top sağ çaprazdaki Kerem Demirbay'da kalırken bu oyuncu istediği gibi bir vuruş çıkartamayınca pozisyon sonlandı.

Maçın ilk yarısında Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in şutlarında gole izin vermeyen Erce Kardeşler, bu dakikada yaptığı 2 kurtarışla takımının geri düşmesini önledi. Tecrübeli file bekçisi, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Davinson Sanchez'in yakın mesafeden şutunu kurtardı.

Sara, ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon avroluk kulüp rekoruyla kadroya katılan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Hatayspor mücadelesinin 57. dakikasında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

Barış Alper sağ bek tamamladı

Müsabakaya sol kanatta başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakikayı sağ bek olarak tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon birçok mevkide verim aldığı milli yıldızı yeni sezonun ilk maçında da farklı yerlerde görevlendirdi. Maça sol kanatta başlayan Barış Alper, dakikalar ilerledikçe sık sık sol kanada da geçti.

Genç futbolcu, sağ bek Leo Dubois'nun 70. dakikada oyundan çıkmasıyla bu bölgede oyuna devam etti.

Sahaya giren taraftar, Muslera ile fotoğraf çekildi

Maçın uzatma bölümünde sahaya giren bir taraftar, kaleci Fernando Muslera ile özçekim yaptı.

Oyunun durduğu anda doğu tribününden sahaya atlayan bir taraftar, koşarak Muslera'ya sarıldı. Uruguaylı file bekçisi ile fotoğraf çekilen taraftar, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

İlk yarı

8. dakikada Torreira'nın yaptığı baskıyla topu kapan Galatasaray, rakibini ceza sahası önünde 4'e 3 yakaladı. Yay gerisinde meşin yuvarlağı alan Mertens, sağ çaprazdan hareketlenen Ziyech'i kaçırdı. Faslı yıldızın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Erce'den seken meşin yuvarlağı çizgi önünde savunma uzaklaştırdı.

9. dakikada Ziyech, sağ kanatta yaptığı baskıyla kazandığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Barış Alper'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak, altıpas önündeki Icardi'de kaldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda, kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde Sanchez'in altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce çeldi. Kolombiyalı oyuncunun seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarptı. Bu pozisyon sonrası ceza sahası içi sol kanadında topu önünde bulan Barış Alper, altıpas çizgisine doğru topu çıkardı. Abdülkerim'in bu orta sonrası yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Erce yine topu çeldi.

51. dakikada Icardi'nin sol kanattan attığı pas sonrası topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya kaleci Muslera, altıpas çizgisi önünde müdahale etti. Bu müdahale sonrası seken topu önünde bulan Fernandes, penaltı noktası civarında vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 0-1

80. dakikada Galatasaray penaltıdan beraberliği yakaladı. Barış Alper'in attığı ara pası sonrası Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu pas sonrası Kilama'nın Arjantinli oyuncuya yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Icardi'nin penaltıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri sarstı: 1-1

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından altıpas çizgisine gönderdiği meşin yuvarlağa Hatayspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Torreira, altıpasın içine doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Bu noktada topa kafa vuran Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.