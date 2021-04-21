"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Geri adım atmadılar

21 Nisan 2021, Çarşamba 17:00
İNGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİNDEN MANCHESTER UNİTED, ARSENAL, LİVERPOOL VE TOTTENHAM'IN AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILMAYACAKLARI AÇIKLANDI.

İSPANYA VE İTALYA'DAN 3'ER KULÜBÜN KALDIĞI AVRUPA SÜPER LİGİ’NİN YETKİLİLERİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, YENİ PROJENİN HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Avrupa Süper Lig'i, 6 İngiliz kulübünün ayrılma kararından sonra bir açıklama yaparak, futbol endüstrisinde değişikliğin gerekli olduğunu, diğer kurumlarla daha sıkı diyalogla bu projenin hayata geçirilmesini savundu. İspanya ve İtalya'dan 3'er kulübün kaldığı Avrupa Süper Ligi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "İngiliz kulüplerinin, maruz kaldıkları baskı nedeniyle bu kararı almaya mecbur bırakıldıklarını duyurmalarına rağmen, bugün olduğu gibi teklifimizin doğru ve Avrupa mevzuatı ile tutarlı olduğuna ikna olduk. Mahkemeler de Süper Lig projesini üçüncü şahısların herhangi bir eylemine karşı korumaktan çekinmedi." denildi. "Avrupa futbolunun statükosunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz ve mevcut sistem düzgün çalışmadığı için yeni bir rekabet öneriyoruz." denilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin "futbol endüstrisini geliştirmeyi ve tüm piramit için katma değer üretmeyi hedeflediği" belirtildi. Ortaya atılan söz konusu ligin, "finansal zorluklarla yüzleşmek için mükemmel bir fırsat olduğu ve tüm futbol ailesine yönelik dayanışma ödemelerini önemli ölçüde artırmanın temel amacıyla tasarlandığı" kaydedildi. "Ancak, projemizle ilgili olarak futbol camiasının farklı aktörlerinin görüşlerini dikkate almamız gerektiğinin farkındayız." denilen açıklama şöyle devam etti: "Bu nedenle, her zaman taraftarlara mümkün olan en iyi rekabeti sunmaya ve sporun sürdürülebilirliği için gerekli olan üçüncü taraflara yönelik dayanışma ödemelerini artırmaya çalışmak amacıyla, bu endişeleri gidermek için gelecekteki en uygun eylemleri değerlendireceğiz."

UEFA, FIFA ve IOC: 'Avrupa Süper Ligi'ne tamamen karşıyız
'Avrupa Süper Ligi' tartışması büyüyor
TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktı
Tartışmaların odağındaki 'Avrupa Süper Ligi' nedir?
FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi'ne tepki
'Avrupa Süper Ligi' kararına Almanya’dan tepki geldi

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet kulağının üzerine yattı

    İstanbul’da sıcaklık 50 dereceyi bulacak

    Aşılı vak’aların sayısı artıyor

    Arakanlı Müslümanlardan özür diledi

    Kudüs olmadan mümkün değil

    Pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda dönülür

    Gıda fiyatları uçuşta

    'Thodex'in kurucusunun bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu'

    'Ukrayna ve çevresindeki gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz'

    Rus Tarihçi, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi: 'Kurgudan başka bir şey değil'

    'EURO 2020'nin ev sahipleri değişti

    Macron'a 'Fransa'da iç savaş çıkabilir' uyarısı!

    Türkiye’nin desteğini almak Mısır’ın menfaatine

    Yerli yatırımcı dolara döndü

    Crew Dragon mekiği uzaya fırlatıldı

    50'den fazla Filistinli, İsrail tarafından gözaltına alındı

    'Libya açıklarında son bir kaç günde 172 göçmen ölmüş olabilir'

    BMGK: Tigray'dali insani durumdan derin endişe duyuyoruz

    Thodex'in kurucusunun kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlatıldı

    Meclis hakim, hükümet hizmetkardır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden MİT'çilere: Beni cemaatlerin aleyhine asla konuşturamazsınız
    Ahmet BATTAL

    Hazretlerinin senatosu: CYİK
    Genel

    Devlet kulağının üzerine yattı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İktidarın “kalite ve kalifikasyon” eksikliği
    Ali FERŞADOĞLU

    “Büyük infilâk ve yıkılan surlar” nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Mehmet ÇETİN

    Mustafa Sabri’nin Bediüzzaman’dan istediği şey
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa çağrı
    Ali HAKKOYMAZ

    İnsanlık Manifestosu ya da İnsanlık İttifakı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.