Göksel Gümüşdağ'ın cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta akredite edilmediği alanlarda bulunması, protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle Gümüşdağ'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve toplam 54 bin 500 lira para cezasına ilişkin itirazı görüştüğü belirtildi. Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek cezayı oy birliğiyle onadığı aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 1515

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.