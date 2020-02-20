Gol krallığında zirve Sörloth'un

Hafta sonunda Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 17 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken 5 İstanbul takımına karşı da gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor'un gol bakımından güvencesi yine Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth olacak. Ligde gol krallığı yarışında 17 golle ilk sırada yer alan Sörloth, İstanbul temsilcileri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı gol atmayı başardı. Bordo-mavili futbolcu, İstanbul ekiplerine karşı 7 maçın 6'sında olmak üzere rakip filelere 8 gol bıraktı. Attığı goller Sörloth, ligin ilk haftasında 1-1 beraberlikle sona eren Kasımpaşa maçında ve ligin 6. haftasında bordo-mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendiği karşılaşmada birer gol kaydetti. Daha sonra ligin 9. haftasında 2-2 berabere biten Medipol Başakşehir karşılaşmasında rakip fileleri 1 kez havalandıran Norveçli golcü, ligin 13. haftasında Medical Park'ta 1-1 berabere tamamlanan Galatasaray maçında da 1 gol attı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavili takımda Sörloth 3 kez rakip fileleri havalandırırken, ligin 20. haftasında da 2-1'lik Fenerbahçe maçında 1 gol attı. Alexander Sörloth, sadece İstanbul takımları karşısında ligin 3. haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında gol atamadı. 12 puan elde etti Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı maçlarda İstanbul takımlarına yenilmeyerek 12 puan elde etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak rakiplerine boyun eğmedi. AA

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