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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Gözler haftanın maçında

20 Nisan 2021, Salı 12:32
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

Takımda 4 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 131. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 130 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 170, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 123, Trabzonspor ise 109 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 47 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi.

İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 64 golüne karşılık, Trabzonspor 51 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunda 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor sarı-kırmızılı takım karşısında kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak

Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, karşılaşmayı kazanması halinde 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.

Büyük maçlarda tek galibiyet

Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak Trabzonspor, oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'a 3-1, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.

Bordo-mavililerde, Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor.

AA

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