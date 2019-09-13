Güreşte madalya heyecanı

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONU YARIN KAZAKİSTAN’DA BAŞLAYACAK. MİNDERDE 30 TÜRK SPORCU MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK.

Kazakistan’da bugün başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası‘nda 30 milli sporcumuz madalya mücadelesi verecek. Organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota verecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Dünya şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak. Taha Akgül ve Metehan Başar üçüncü, Yasemin Adar ise ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Öte yandan Kazakistan’a giden Milli Takım’da, 7’si serbest ve 4’ü grekoromen stilde toplam 11 Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Güreşçileri mücadele edecek. Şampiyonaya aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle antrenman yaparak hazırlanan ASKİ Sporlu Rıza Kayaalp dördüncü kez dünya şampiyonu olmak için ter dökecek Ay Yıldızlı mayoyu giyecek olan ASKİ Sporlu diğer güreşçiler serbest stilde; 57 kg’de Süleyman Atlı, 65 kg’de Selahattin Kılıçsallayan, 70 kg’de Haydar Yavuz, 74 kg’de Soner Demirtaş, 92 kg’de Süleyman Karadeniz, 97 kg’de İbrahim Çiftçi ve 125 kg’de Taha Akgül olurken, grekoromen stilde; 55 kg’de Şerif Kılıç, 63 kg’de Rahman Bilici ve 82 kg’de Emrah Kuş minderde madalya için mücadele edecek. Ankara - Ahmet Terzi

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