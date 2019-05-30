Hakemler içinde en çok Cüneyt Çakır kazanıyor

Dünyanın en iyi üç hakemi arasında gösterilen Cüneyt Çakır, Türkiye’de 717 bin lira geliriyle en çok para kazanan hakem oldu.

Türkiye’de Süper Lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında gösterdiği başarılı performans ile dünyanın en iyi üç hakemi arasında gösterilen Cüneyt Çakır, Türkiye’de en çok para kazanan isim oldu. Sözcü gazetesindeki habere göre, Türkiye’de diğer hakemlerden farklı olarak özel bir profesyonel sözleşmesi bulunan Çakır’ın aylık maaşı 32 bin 500 lira, 10 aylık geliri ise 325 bin lira şeklinde kayıtlara geçti. Süper Lig’de 25 maç yöneten FIFA kokartlı hakemimiz 250 bin lira gelir sağladı.

Çakır, VAR’dan 132 bin, kupa maçından ise 10 bin lira olmak üzere, toplamda 717 bin liralık bir rakamın sahibi oldu. Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’ın ardından ikinciliği Mete Kalkavan aldı. İstanbul bölgesi hakemi toplamda 514 bin 600 lira kazanırken, tecrübeli hakemler Halis Özkahya ve Bülent Yıldırım 478’er bin, Alper Ulusoy 459, Hüseyin Göçek 453, Ali Palabıyık 448, Fırat Aydınus ile Suat Arslanboğa 439’ar, Yaşar Kemal Uğurlu 430, Halil Umut Meler 404 bin liralık gelirleriyle listede yer aldılar.

VAR SİSTEMİ KAZANDIRIYOR

Bu sezon uygulamaya giren VAR sistemi bazı isimlerin en önemli gelir kapısı oldu. Cüneyt Çakır’dan sonra Bülent Yıldırım 118 bin, Koray Gençerler 116 bin, Serkan Tokat 106 bin, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya 96 bin 800’er, Serkan Çınar 96 bin lira ile VAR’dan üst düzey gelir elde eden hakemler sıralamasını oluşturdu. Federasyon, VAR ve AVAR için sadece Süper Lig’de bu sezon için (kupa ve play-off finalleri hariç) 1 milyon 731 bin 400 lira ödeme yaptı.