Hasan Ali Kaldırım ve Zajc hakkında Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın sabah antrenmanında ayağının altında ağrı hissettiği belirtilerek, "Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda "plantar fasia"da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilmiştir." denildi. Miha Zajc'ın ise antrenmanda bileğine darbe aldığı aktarılarak, "Oyuncunun darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı kaydedildi. AA

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