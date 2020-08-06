Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamalardan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Nur Coşkun, patlamanın şiddetinden dolayı hayatta kaldığına inanamadığını söyledi.

Türk vatandaşlığının yanı sıra Lübnan vatandaşlığı da bulunan Coşkun, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama anında yaşadıklarını anlattı.

Yaşadıklarının şokunu henüz atlatamayan Coşkun, "İkindi namazını kıldıktan sonra evde otururken evin güçlü bir şekilde sallandığını hissettim. Etrafıma baktığımda her yerin kana boyandığını gördüm. Yaralandığımın farkına varamadım." dedi.

Coşkun eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin kendi evine çok yakın olduğunu belirterek, "Neler olduğunu görmek için hızlı bir şekilde evin penceresine yöneldim. Hariri'nin evinin hedef alınmış olmasından endişelendim ancak dikkatli bir şekilde baktığımda Beyrut Limanı'ndan dumanların yükseldiğini gördüm." diye konuştu.

Daha sonra vücudunun farklı yerlerinde ağrılar hissetmeye başladığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Elimden, başımdan ve karın bölgemden yaralandığımı gördüm. Hastaneye kaldırıldım ve elime 22 dikiş atıldı. Allah'a şükür yaşıyorum. Hayatta kaldığıma hala inanamıyorum."

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlama sonucu vefat edenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı, onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.