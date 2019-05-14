Heyecan son haftalara kadar taşındı

Futbolda 2018-2019 sezonunun sonu yaklaşırken, liglerde heyecan son haftalara taşındı.

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, 1. Lig'de ise normal sezonun bitimine 1 hafta kaldı. TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de ise play-off müsabakaları devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk ve ligde kalma yarışı son 2 haftaya girilirken büyük bir heyecana sahne oluyor.

1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak iki ekip, play-off'a kalacak 4 takımın 2'si ile küme düşen 3 takım belli oldu. Play-off biletini alacak 2 koltuk için ise 3 aday bulunuyor.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de şampiyonlar belirlenirken, üst lige çıkma mücadelesi play-off'larda devam ediyor.

Liglerde şampiyonluk yarışı ve bir üst lige çıkma mücadeleleri şöyle:

Süper Lig

Son 2 haftaya girilen Süper Lig'de Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Ligde 66 puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir, ilk iki sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin averajla lider olduğu Süper Lig'de 33. haftada yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında şampiyon belli olabilir. Söz konusu maçı kazanan takım, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik durumunda ise şampiyon son hafta belli olacak.

Topladığı 62 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş ise şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Öte yandan Süper Lig'den düşen ilk takım, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor oldu. Ligden düşecek diğer iki takım ise henüz netleşmedi. 38 puanı bulunan takımlardan 12. Demir Grup Sivasspor ile 13. Kasımpaşa, 37 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 34 puanla 15. Göztepe, 33 puanla 16. basamaktaki Bursaspor ve 32 puanla 17. sırada kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son 2 haftada matematiksel olarak ligden düşme durumu mevcut.

1. Lig

1. Lig'de Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor, ligi ilk 2'de bitirerek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Son haftasına girilen ligde Hatayspor ile Osmanlıspor'un normal sezonu ilk 6'da bitirerek play-off'ta mücadele etmesi kesinleşti. Play-off'ta yer alacak diğer iki takım olabilmek için 3 ekip yarışıyor. 57 puanlı Altınordu, 56 puanlı Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor'dan ikisi, son hafta maçlarının ardından play-off'a kalacak.

Ligden düşecek takımlar ise daha önce netleşti. Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezon sonunda şampiyon olan Menemen Belediyespor ile Beyaz Grup'ta mutlu sona ulaşan Keçiörengücü, 1. Lig'e yükseldi.

1. Lig'e çıkacak son takım ise devam eden play-off müsabakaları sonrasında belli olacak. Play-off yarı finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor ile Sarıyer kozlarını paylaşacak. Finale çıkarak rakibini geçecek ekip, 1. Lig'e adını yazdıracak.

Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Tokatspor ve Darıca Gençlerbirliği, Beyaz Grup'ta ise Bayrampaşa, Manisaspor ve Gaziantepspor, bir alt lige düşen takımlar oldu.

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de normal sezon sonunda gruplarında şampiyon olan Hekimoğlu Trabzon, Kırşehir Belediyespor ve Bayburt İl Özel İdare, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Bir üst lige yükselecek son 3 takımı ise play-off karşılaşmaları belirleyecek. 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor, Tire 1922, Ergene Velimeşespor ve Nazilli Belediyespor, 2. Grup'ta Kızılcabölükspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka ve Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Yeni Çorumspor, Kocaelispor, Serik Belediyespor ve Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Her grupta ayrı ayrı oynanan play-off müsabakaları sonunda finalde kazanan takımlar, 2. Lig'e çıkacak.

1. Grup'ta Gebzespor ve Körfezspor, 2. Grup'ta Adıyaman 1954, Alibeyköyspor, Bergama Belediyespor ile 3. Grup'ta 1461 Trabzon, Bağcılarspor ve Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

BAL

BAL'da ise 11 grup birincisi TFF 3. Lig'e yükselmek için play-off müsabakaları oynuyor.

Play-off'ta birinci kademe maçlarını kazanan Somaspor, Modafenspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor ve 68 Aksaray Belediyespor, adını TFF 3. Lig'e yazdırdı.

İkinci kademe maçları sonucunda da Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Yozgatspor 1959 ve Belediye Derincespor, 3. Lig'e çıkan takımlar oldu.

TFF 3. Lig'e yükselecek son 2 takım ise üçüncü kademe maçlarının ardından belli olacak. Tek maç üzerinden oynanacak Ağrı 1970-Akşehirspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor-1877 Alemdağspor eşleşmelerinde kazanan takımlar, TFF 3. Lig'e çıkacak.