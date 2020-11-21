Hidayet Türkoğlu, koronavirüse yakalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkoğlu, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.