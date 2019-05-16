Hollanda'da şampiyonu belli oldu

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 34. ve son haftasında Ajax, konuk olduğu De Graafschap'ı 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

De Vijverberg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Ajax, 37. dakikada Lasse Schöne ve 44. dakikada Nicolas Tagliafico'nun attığı gollerle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Karşı takımın golünü ise 40. dakikada Youssef El Jebli kaydetti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Ajax, Dusan Tadic'in biri penaltıdan 67. ve 87. dakikalarda ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Ajax, aldığı bu galibiyetle puanını 86'ya yükselterek tarihindeki 34. şampiyonluğuna ulaştı. İkinci sıradaki PSV ise 83 puanda kaldı. AA

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